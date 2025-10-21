Ричмонд
В МГЛУ отметили День узбекского языка

День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад был принят Закон «О государственном языке».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Московском государственном лингвистическом университете отметили День узбекского языка, сообщает корреспондент Sputnik.

Участники круглого стола — педагоги и студенты ведущих российских и узбекских вузов — обсудили преподавание узбекского языка в эпоху цифровизации, проблемы и перспективы. Они отметили важность изучения узбекского языка, как моста между народами. Прозвучали стихотворения узбекских поэтов на узбекском и русском языках.

«Для меня узбекский язык — это язык великих поэтов, а также писателей и ученых. Это один из самых богатых и красивых языков в мире», — поделилась студентка МГЛУ Софья Гасилова.

Ее однокурсники также выразили признательность педагогам, поделились личными историями знакомства с узбекской культурой, прочитали стихи и вспомнили яркие моменты студенческой жизни, связанные с Узбекистаном.

День государственного языка ежегодно отмечают в Узбекистане 21 октября. 36 лет назад в республике приняли Закон «О государственном языке».