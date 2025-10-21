В США забеременевшая в тюрьме через вентиляцию женщина признана убийцей

Виновной в убийстве в США признали Дейзи Линк, ставшую известной после того, как она забеременела в тюрьме при помощи вентиляционной трубы между камерами. Об этом пишет CBS News.
Американку обвиняют в расправе над ее мужем и отцом ее детей в 2022 году. Линк заявляла, что действовала в целях самозащиты. По ее словам, супруг был очень ревнив, а однажды выстрелил в нее, приняв ее двоюродного брата за любовника. После новой вспышки гнева женщина пыталась напугать своего мужа выстрелом, но случайно попала ему в ногу. Спасти его не могли.
Суд присяжных обсуждал дело менее двух часов и пришел к выводу, что Линк виновна. Приговор будет вынесен позднее.
В тюрьме Линк забеременела от 23-летнего заключенного Джоан Депаса. Они могли обмениваться небольшими предметами и общаться через вентиляционную шахту. Депас очень хотел стать отцом, а Линк поддержала его в этом. В итоге мужчина начал собирать свою сперму в пищевую пленку, передавая ее пять раз в день.
«Он как бы сворачивал ее на манер сигареты, прикреплял к леске, которая была у нас в вентиляции, а я вытаскивала ее. Я помещала ее в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя», — рассказала потом Линк.
Как пиал сайт KP.RU, ребенок родился абсолютно здоровый и сейчас девочка живет с матерью Депаса.