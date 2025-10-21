В США забеременевшая в тюрьме через вентиляцию женщина признана убийцей

Американку обвиняют в расправе над ее мужем и отцом ее детей в 2022 году. Линк заявляла, что действовала в целях самозащиты. По ее словам, супруг был очень ревнив, а однажды выстрелил в нее, приняв ее двоюродного брата за любовника. После новой вспышки гнева женщина пыталась напугать своего мужа выстрелом, но случайно попала ему в ногу. Спасти его не могли.