В Новосибирске двух жителей лишили гражданства за легализацию мигрантов

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, всего к ответственности были привлечены четыре человека, помогавшие иностранцам получать документы для законного пребывания в стране. «К уголовной ответственности привлечены четыре гражданина, двоим из которых, помимо наказания в виде лишения свободы, 17 октября 2025 года решением регионального главка МВД прекращено гражданство Российской Федерации, а их паспорта признаны недействительными», — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Паспорта бывших граждан изъяты в установленном порядке. После исполнения наказания они покинут территорию России. Еще два материала о лишении гражданства находятся на рассмотрении.
Лишение гражданства за легализацию мигрантов предусмотрено с 11 августа 2025 года. Статья 322.1 УК РФ входит в перечень преступлений, указанных в статье 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», совершение которых влечет аннулирование паспорта РФ.
С конца апреля 2023 года Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области лишило приобретенного гражданства 52 человека.