В Новосибирске двух жителей лишили гражданства за легализацию мигрантов

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, всего к ответственности были привлечены четыре человека, помогавшие иностранцам получать документы для законного пребывания в стране. «К уголовной ответственности привлечены четыре гражданина, двоим из которых, помимо наказания в виде лишения свободы, 17 октября 2025 года решением регионального главка МВД прекращено гражданство Российской Федерации, а их паспорта признаны недействительными», — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.