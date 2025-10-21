Ричмонд
В Новосибирске двух жителей лишили гражданства за легализацию мигрантов

В Новосибирске суд вынес приговор участникам группы, занимавшейся незаконной легализацией мигрантов из Средней Азии. Двоих фигурантов лишили гражданства России.

Источник: Freepik

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, всего к ответственности были привлечены четыре человека, помогавшие иностранцам получать документы для законного пребывания в стране. «К уголовной ответственности привлечены четыре гражданина, двоим из которых, помимо наказания в виде лишения свободы, 17 октября 2025 года решением регионального главка МВД прекращено гражданство Российской Федерации, а их паспорта признаны недействительными», — отметили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Паспорта бывших граждан изъяты в установленном порядке. После исполнения наказания они покинут территорию России. Еще два материала о лишении гражданства находятся на рассмотрении.

Лишение гражданства за легализацию мигрантов предусмотрено с 11 августа 2025 года. Статья 322.1 УК РФ входит в перечень преступлений, указанных в статье 24 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», совершение которых влечет аннулирование паспорта РФ.

С конца апреля 2023 года Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области лишило приобретенного гражданства 52 человека.