В Ташкенте идет поиск шакала: к делу подключили зоопарк

Vaib.uz (Узбекистан. 21 октября). В управлении экологии Ташкента подтвердили, что в столице действительно идёт поиск шакала, которого на днях заметили местные жители.

Источник: Соцсети

Для поимки хищника экоинспекторы обратились за помощью к специалистам столичного зоопарка и управления благоустройства города.

Такое решение даёт надежду, что животное не пострадает: специалисты зоопарка ловят диких зверей аккуратно, чтобы затем выпустить их в природную среду.

Эксперты обращаются к жителям города с просьбой не приближаться к хищнику, если тот вдруг окажется рядом, и не пытаться его поймать самостоятельно. Вместо этого нужно сразу сообщить о местонахождении животного сотрудникам правоохранительных органов или благоустройства.