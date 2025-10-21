В Ташкенте идет поиск шакала: к делу подключили зоопарк

Для поимки хищника экоинспекторы обратились за помощью к специалистам столичного зоопарка и управления благоустройства города.
Такое решение даёт надежду, что животное не пострадает: специалисты зоопарка ловят диких зверей аккуратно, чтобы затем выпустить их в природную среду.
Эксперты обращаются к жителям города с просьбой не приближаться к хищнику, если тот вдруг окажется рядом, и не пытаться его поймать самостоятельно. Вместо этого нужно сразу сообщить о местонахождении животного сотрудникам правоохранительных органов или благоустройства.