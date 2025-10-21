В Новосибирске обновят уличное освещение в частном секторе и спальных районах

В Новосибирске планируют установить современные фонари в частном секторе, промзоне и спальных микрорайонах. Департамент дорожно-благоустроительного комплекса объявил закупку на первый этап — инженерно-геодезические работы для электроснабжения участков. Начальная цена торгов составляет 1,13 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Подрядчик должен составить инженерно-топографический план для территорий в Дзержинском, Ленинском, Советском и Октябрьском районах. Эти данные лягут в основу проектной документации для реконструкции наружного освещения.
Модернизация затронет улицы с транспортом средней интенсивности: Евгения Глинского, Ивана Салащенко, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Танкистов, Арбузова и два участка на Толмачёвской (дома № 43/5 и 2/2). Итоги аукциона подведут 28 октября, а подрядчик должен предоставить результаты в течение 35 дней. После этого начнут проектирование и строительные работы.