В Новосибирске обновят уличное освещение в частном секторе и спальных районах

Модернизация затронет улицы с транспортом средней интенсивности: Евгения Глинского, Ивана Салащенко, Татьяны Снежиной, Виталия Потылицына, Танкистов, Арбузова и два участка на Толмачёвской (дома № 43/5 и 2/2). Итоги аукциона подведут 28 октября, а подрядчик должен предоставить результаты в течение 35 дней. После этого начнут проектирование и строительные работы.