Иркутская область поддержала движение «За медицину здорового долголетия»

Иркутская область поддержала инициативу запуска движения «За медицину здорового долголетия». Проект направлен на развитие и продвижение здорового образа жизни, внедрение современных подходов для профилактики и охраны здоровья, а также уменьшение уровня хронических заболеваний.
Движение будет работать над развитием и поддержкой региональных центров здоровья. Также выездные команды из волонтеров, врачей, представителей культуры и спорта будут проводить мероприятия по пропаганде здоровья.
— Важно понять, насколько эффективно выстроена проектная логистика и какие точечные меры необходимы для достижения показателей. Сегодняшнее заседание — это площадка для выработки эффективных решений, — отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
По словам врио министра здравоохранения Андрея Модестова, в регионе налажена система профилактики заболеваний. Она опирается на областной центр общественного здоровья им. Ф. Г. Углова, сеть отделений и медицинских кабинетов, а также центры здоровья, число которых планируется увеличить к 2030 году.
Участники заседания медицинского совета региона обсудили вопросы реализации национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
В Приангарье успешно реализовано 34 из 37 ключевых показателей. Глава региона поручил уделить внимание расширению скрининга на гепатит С, оценке репродуктивного здоровья населения и борьбе с курением.