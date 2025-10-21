Иркутская область поддержала движение «За медицину здорового долголетия»

По словам врио министра здравоохранения Андрея Модестова, в регионе налажена система профилактики заболеваний. Она опирается на областной центр общественного здоровья им. Ф. Г. Углова, сеть отделений и медицинских кабинетов, а также центры здоровья, число которых планируется увеличить к 2030 году.