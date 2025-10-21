В Новосибирске наказан работодатель за прием бывшего силовика

Куйбышевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве лиц, ранее занимавших государственные должности. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Установлено, что в одну из организаций был принят на работу бывший сотрудник органов внутренних дел — экс-оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский». Однако работодатель не выполнил установленную законом обязанность — в 10-дневный срок не направил уведомление о заключении трудового договора по прежнему месту службы сотрудника.
По факту выявленного нарушения прокурор вынес постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) в отношении должностного и юридического лица. Судом назначены штрафы на общую сумму 70 тысяч рублей.