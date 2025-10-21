В Новосибирске наказан работодатель за прием бывшего силовика

Установлено, что в одну из организаций был принят на работу бывший сотрудник органов внутренних дел — экс-оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский». Однако работодатель не выполнил установленную законом обязанность — в 10-дневный срок не направил уведомление о заключении трудового договора по прежнему месту службы сотрудника.