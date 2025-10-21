Госстандарт Беларуси запретил сразу две российские замороженные овощные смеси из-за кишечной палочки и других нарушений.
В быстрозамороженной смеси овощной «7 овощей» от торговой марки «Свой урожай» эксперты установили несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям.
Так, было завышено количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ): при допустимом уровне не более 5×104 КОЕ/г составило 7,5×104 КОЕ/г (превышено в 1,5 раза). Еще один вопрос касался уровня содержания дрожжей, а также наличию бактерий группы кишечной палочки (колиформы).
В быстрозамороженной смеси овощной «Мексиканская» той же торговой марки «Свой урожай» также были выявлены несоответствия требованиям техрегламента Таможенного союза по показателям микробиологии. Уровень КМАФАнМ превышен в 42 раза (2,1×106 КОЕ/г). Количество дрожжей при норме не более 100 КОЕ/г превышено в 45 раз и равно 4,5×103 КОЕ/г. Также отмечается недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки в 0,1 г продукта.
