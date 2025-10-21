Власти Ростова назвали самые загруженные улицы города и причины пробок

В перечень вошли проспекты Королева, Михаила Нагибина, Стачки, а также улицы Малиновского, Вавилова, Большая Садовая и другие.
«Возникновение транспортных заторов на участках уличнодорожной сети обусловлено высоким уровнем спроса на транспортные услуги. В периоды повышенного спроса на транспортные услуги уровень загрузки отдельных участков УДС достигает максимальных значений, что приводит к увеличению плотности транспортного потока, снижению средней скорости движения и, конечном итоге, регулярным кратковременным остановкам транспортных средств с последующим нарастанием очереди автомобилей», — сообщили в администрации города корреспонденту ИА «ДОН 24».
Для борьбы с пробками городские власти реализуют комплекс мер. Как сообщается, на основании данных о движении транспорта изменяются режимы работы светофоров, вводятся ограничения для грузового транспорта и корректируются правила остановки и стоянки автомобилей.
Параллельно в городе систематически выполняются работы по строительству, реконструкции и ремонту дорог, а также изменению схем организации движения в рамках выделяемого финансирования.