В Омске пройдет акция по сбору изношенных автошин

С 27 октября по 2 ноября 2025 года в Омске пройдёт акция «Второй заезд» по сбору изношенных автошин. В рамках акции в городе организовано 10 пунктов приёма шин, которые будут работать с 10:00 до 18:00 на автозаправочных станциях ООО «Топлайн». Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.
Пункты приёма расположены по следующим адресам:
ул. Барабинская, 20 В ул. 1-я Военная, 2 проспект Сибирский, 15 ул. Луговая, 30 ул. Волгоградская, 56 ул. 22 Декабря, 99 ул. Конева, 89 ул. Волгоградская, 20/1 ул. Зелёная, 15/1 Красноярский тракт, 89, корпус 1.
Цель акции — минимизировать количество изношенных шин на площадках ТКО и избежать несанкционированных свалок. В прошлом году акция проходила впервые, и за время её проведения было собрано более 175 тонн автомобильных шин, которые были направлены на переработку.
Важно отметить, что автошины не являются твёрдыми коммунальными отходами, и региональный оператор не занимается их вывозом. Поэтому не следует выбрасывать старые шины на санитарных площадках.