В Омске пройдет акция по сбору изношенных автошин

С 27 октября по 2 ноября 2025 года в Омске пройдёт акция «Второй заезд» по сбору изношенных автошин. В рамках акции в городе организовано 10 пунктов приёма шин, которые будут работать с 10:00 до 18:00 на автозаправочных станциях ООО «Топлайн». Об этом мэр Сергей Шелест сообщил в своём телеграм-канале.