В Приморье в этом сезоне нападений клещей на людей было меньше

В Приморском крае в текущем эпидсезоне зафиксировали снижение числа укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, с марта жители обратились за медицинской помощью 6981 раз, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Существенно сократилась и заболеваемость клещевым энцефалитом — на 38,5%. Всего было зарегистрировано 8 случаев этой опасной инфекции. При этом подавляющее большинство заболевших (87,5%) не были привиты. Также снизилось количество случаев болезни Лайма и клещевого риккетсиоза.
Несмотря на положительную динамику, территория края остается опасной по инфекциям, которые переносят клещи. Специалисты продолжают мониторинг и отмечают, что зараженность самих клещей боррелиями и риккетсиями немного выросла.
Медики напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается прививка. В этом сезоне вакцинацию и ревакцинацию в Приморье прошли более 73 тысяч человек.