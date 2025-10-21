Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье в этом сезоне нападений клещей на людей было меньше

Число укусов снизилось на 8%, а случаев заражения клещевым энцефалитом стало меньше почти на 40%

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае в текущем эпидсезоне зафиксировали снижение числа укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, с марта жители обратились за медицинской помощью 6981 раз, что на 8,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Существенно сократилась и заболеваемость клещевым энцефалитом — на 38,5%. Всего было зарегистрировано 8 случаев этой опасной инфекции. При этом подавляющее большинство заболевших (87,5%) не были привиты. Также снизилось количество случаев болезни Лайма и клещевого риккетсиоза.

Несмотря на положительную динамику, территория края остается опасной по инфекциям, которые переносят клещи. Специалисты продолжают мониторинг и отмечают, что зараженность самих клещей боррелиями и риккетсиями немного выросла.

Медики напоминают, что самой надежной защитой от клещевого энцефалита остается прививка. В этом сезоне вакцинацию и ревакцинацию в Приморье прошли более 73 тысяч человек.