Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске организовали выплаты помощи жителям поврежденных домов

В Батайске в зоне ЧС дежурят казаки и сотрудники полиции.

Источник: Комсомольская правда

Глава Батайска Валентин Кукин сообщил о начале выплаты единовременной материальной помощи жителям, чьи квартиры в домах на улице Октябрьской, а также на Западном шоссе из-за ночной атаки БПЛА получили повреждения.

Для подачи заявления жителям этих адресов необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Батайска по адресу. Прием ведется с 8:00 утра. Для оформления выплаты при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счета, а также документ, подтверждающий право собственности или регистрацию по указанному адресу.

Отметим, что на месте продолжают работу оперативные службы, а для обеспечения порядка и безопасности дежурят казаки и сотрудники полиции.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше