В Батайске организовали выплаты помощи жителям поврежденных домов

Глава Батайска Валентин Кукин сообщил о начале выплаты единовременной материальной помощи жителям, чьи квартиры в домах на улице Октябрьской, а также на Западном шоссе из-за ночной атаки БПЛА получили повреждения.
Для подачи заявления жителям этих адресов необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Батайска по адресу. Прием ведется с 8:00 утра. Для оформления выплаты при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, реквизиты банковского счета, а также документ, подтверждающий право собственности или регистрацию по указанному адресу.
Отметим, что на месте продолжают работу оперативные службы, а для обеспечения порядка и безопасности дежурят казаки и сотрудники полиции.
