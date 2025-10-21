В Уфе началась разработка нового квартала в районе «Цветов Башкирии»

Администрация Уфы дала старт работам по планировке нового квартала «Цветы Башкирии». Соответствующее постановление подписал мэр города Ратмир Мавлиев.
Согласно опубликованным на сайте мэрии документам, проектировщикам предстоит работать с территорией площадью 31,6 гектара в Кировском районе. Участок ограничен улицами Автомобильной, Экологической, Оренбургским трактом и одной проектируемой улицей.
Разработкой проекта планировки и межевания займется компания ООО «Свит Лайф Фудсервис», которой на подготовку и согласование всей необходимой документации отведен срок в полтора года.
Особенностью данной территории являются сложные инженерно-геологические условия. Проектировщикам предстоит учесть возможное подтопление местности и развитие карстовых процессов, что потребует проведения тщательных изысканий и разработки специальных технических решений.
Кроме того, в проекте необходимо предусмотреть комплексное развитие территории, включая создание транспортной и социальной инфраструктуры, инженерных сетей, а также мероприятий по гражданской обороне и защите окружающей среды.
