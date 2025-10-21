Жители Иркутска приняли участие в китайском Форуме Лянчжу, который прошел в городе Ханчжоу. На мероприятии собрались около 400 делегатов из 60 стран мира. Среди которых были журналисты и представители органов власти из столицы Приангарья, Улан-Удэ и Читы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Событие может укрепить гуманитарный обмен и сотрудничество. Мы готовы вместе с международным сообществом развивать взаимодействие в сфере культуры, литературы, искусства, музыки, — заявил заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей господин Пэн Цинхуа.
Третье проведение Форума Лянчжу совпадает с важным для Китая событием — 40-летием присоединения к Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия. Участники обсудили вопросы возрождения и сохранения культурного наследия древних цивилизаций и развитие туризма.