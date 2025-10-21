В Новосибирске участились случаи выхода детей на тонкий лед

За последнюю неделю на водоёмах Новосибирска двое детей погибли, ещё девять были спасены. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
18 и 19 октября спасатели выезжали на вызовы в Ленинском и Кировском районах — дети оказались на хрупком льду. Всех удалось вовремя снять с воды и передать родителям.
На аппаратном совещании мэр поручил усилить профилактическую работу в школах: провести дополнительные уроки ОБЖ и внеурочные занятия, чтобы ещё раз напомнить детям о безопасности на льду.
Сейчас погода нестабильная, резкое похолодание сменяется оттепелью, лёд остаётся тонким и опасным. Даже кратковременная неосторожность может привести к трагедии.
Власти усиливают меры безопасности, обновляются предупреждающие знаки и информационные щиты, патрулируются водоёмы, на Оби работают оперативные группы, а мобильные экипажи объезжают опасные участки.
Мэр города призывает взрослых быть внимательными, объясняйте детям, что лёд — не место для игр и прогулок.
Если вы заметили ребёнка на льду, сразу звоните по номерам 112 или 231−06−49 (ОД МАСС).