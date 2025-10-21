Большой фоторепортаж «Фонтанки» с места провала грунта на Харченко

Вокруг аварийного участка не пройти и не проехать. Рабочие сейчас расчищают территорию между домом и проломом от деревьев и веток. На месте находятся и сотрудники метрополитена: в районе ЧП проходит линия метро.
Читатели «Фонтанки» говорят, что в этом районе уже несколько лет пахнет канализацией, жители подавали жалобы в городскую администрацию, но проблема не решена. «В настоящий момент все ещё ездят машины, слышно шум, что-то делают. Перекрыли проезд на углу Харченко и Капитана Воронина, выставлены знаки “Опасно”», — рассказывала ночью читательница Мария.
Напомним, яма площадью около 90 кв. метров и глубиной около 3 метров образовалась из-за прорыва коллектора вчера вечером на улице Харченко, в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. «На улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта», — сообщили в городской администрации. Из дома 29 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали 186 человек. Людей, которые не поехали к родственникам и знакомым, разместили в школе. В целях безопасности ограничено движение по улице Харченко от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ.
«По распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” обеспечены всеми необходимыми силами и средствами», — отмечают в Смольном.
Следственный комитет и прокуратура уже начали проверку, ночью на место лично выезжал прокурор Виктор Мельник.