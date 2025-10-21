Большой фоторепортаж «Фонтанки» с места провала грунта на Харченко

Напомним, яма площадью около 90 кв. метров и глубиной около 3 метров образовалась из-за прорыва коллектора вчера вечером на улице Харченко, в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. «На улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта», — сообщили в городской администрации. Из дома 29 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали 186 человек. Людей, которые не поехали к родственникам и знакомым, разместили в школе. В целях безопасности ограничено движение по улице Харченко от улицы Капитана Воронина и 1-го Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ.