Омичка отсудила с автошколы 200 тысяч рублей за свое падение с мотоцикла

На практическом занятии, омичка не справилась с мотоциклом и врезалась в ограждение. Суд посчитал виновным в происшествии автошколу ООО «Вектор Групп», которая не смогла должным образом обучить вождению женщину. Теперь автошкола обязана выплатить своей ученице 200 тысяч рублей.
«13.09.2024 года, на закрытом мотодроме, при прохождении практического обучения и выполнении упражнения на мотоцикле, под контролем образовательного процесса преподавателем ООО “Вектор Групп”, жительница Омска допустила ускорение транспортного средства, выехала за пределы огороженной территории мотодрома и допустила столкновение с препятствием. Вследствие падения она получила телесные повреждения, которые в последующем квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Суд полагает, что между действиями ответчика по некачественному предоставлению услуг по обучению вождению с использованием источника повышенной опасности и наступившими последствиями в виде физических и нравственных страданий истца и причиненным ей вредом здоровью, имеется прямая причинно-следственная связь», — говорится в сообщении телеграм-канала «Суды Омской области».
С учетом имеющихся доказательств суд решил взыскать с ООО «Вектор групп» в пользу истца в общей сложности свыше 200 тысяч рублей, включая компенсацию морального вреда, стоимость услуг по обучению, неустойку, штраф и расходы по оплате юридических услуг. Определением судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда решение Октябрьского районного суда оставлено без изменения.