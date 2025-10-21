Омичка отсудила с автошколы 200 тысяч рублей за свое падение с мотоцикла

«13.09.2024 года, на закрытом мотодроме, при прохождении практического обучения и выполнении упражнения на мотоцикле, под контролем образовательного процесса преподавателем ООО “Вектор Групп”, жительница Омска допустила ускорение транспортного средства, выехала за пределы огороженной территории мотодрома и допустила столкновение с препятствием. Вследствие падения она получила телесные повреждения, которые в последующем квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Суд полагает, что между действиями ответчика по некачественному предоставлению услуг по обучению вождению с использованием источника повышенной опасности и наступившими последствиями в виде физических и нравственных страданий истца и причиненным ей вредом здоровью, имеется прямая причинно-следственная связь», — говорится в сообщении телеграм-канала «Суды Омской области».