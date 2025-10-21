Ричмонд
Транспортная инспекция назвала самые частые нарушения автоперевозчиков Беларуси

Транспортная инспекция оценила частые нарушения автоперевозчиков Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Дмитрий Куликовский назвал в эфире телеканала СТВ самые частые нарушения автоперевозчиков Беларуси.

Условно Куликовский разделил их на значительные и незначительные.

«К значительным можно отнести те нарушения, которые влияют на безопасность дорожного движения. Это неисправности, при наличии которых эксплуатация запрещена, провоз пассажиров сверх нормы, как я уже говорил. К незначительным — отсутствие необходимых документов у водителя и ряд других нарушений», — сказал замглавы транспортной инспекции Минтранса.

Дмитрий Куликовский напомнил, что у водителя должен иметься при себе договор обязательного страхования гражданской ответственности, а еще «так называемые страховки на пассажира». Важно и наличие страховки на транспорт и, само собой, водительского удостоверения.

Но, говорит представитель транспортной инспекции, «документы могут отсутствовать».

