Транспортная инспекция назвала самые частые нарушения автоперевозчиков Беларуси

«К значительным можно отнести те нарушения, которые влияют на безопасность дорожного движения. Это неисправности, при наличии которых эксплуатация запрещена, провоз пассажиров сверх нормы, как я уже говорил. К незначительным — отсутствие необходимых документов у водителя и ряд других нарушений», — сказал замглавы транспортной инспекции Минтранса.