Страйкбольная граната, лежащая у больницы в Новосибирске, перепугала пациентов

Оказалось, что один из хирургов подарил страйкбольную гранату медсестре, а та выбросила ее в окно.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске у одной из больниц нашли предмет, похожий на боевую гранату. Пациенты, которые ее обнаружили, сообщили о случившемся охраннику, а тот нажал на кнопку тревожной сигнализации. К больнице приехал экипаж группы быстрого реагирования. Они оцепили место ЧП и вызвали спецслужбы. Об этом сообщили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

— В результате проведенных мероприятий выяснилось, что обнаруженная граната — страйкбольная, а не боевая, — добавили в пресс-службе.

Оказалось, что один из хирургов решил подарить страйкбольную гранату медсестре, а та выбросила ее в окно.