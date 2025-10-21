Страйкбольная граната, лежащая у больницы в Новосибирске, перепугала пациентов

В Новосибирске у одной из больниц нашли предмет, похожий на боевую гранату. Пациенты, которые ее обнаружили, сообщили о случившемся охраннику, а тот нажал на кнопку тревожной сигнализации. К больнице приехал экипаж группы быстрого реагирования. Они оцепили место ЧП и вызвали спецслужбы. Об этом сообщили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».