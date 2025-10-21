Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданиях

По его словам, с 30 до 50 тысяч может вырасти и штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. А штраф за эксплуатацию опасного объекта без ОСАГО и причинение вреда в результате аварии повышают для должностных лиц с 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — с 500 тысяч до 1 миллиона рублей.