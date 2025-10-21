Ричмонд
В Калининградской области отремонтировали уже 11 участков дорог

Работы провели и на 8 мостах в Гурьевском, Гвардейском, Гусевском и Черняховском округах.

Специалисты с начала года отремонтировали в Калининградской области 11 участков дорог при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Всего обновлено 110 километров проезжей части. Работы провели и на 8 мостах в Гурьевском, Гвардейском, Гусевском и Черняховском округах.

До конца года приведут в порядок еще 6 объектов. Например, завершается ремонт двух участков дорог Ладушкин — Корнево — Донское и Пятидорожное — Мамоново — Пограничный — Корнево. К концу октября сдадут в эксплуатацию участок трассы Ново-Бобруйск — Белый Яр — Дружба.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.