Московская компания увеличила выпуск материнских плат в 1,5 раза

На предприятии ввели почасовой производственный анализ и организовали рабочее пространство по принципам 5С.

Производитель электроники «АЛТ Мастер» из Москвы увеличил в 1,5 раза выпуск материнских плат. Таких результатов удалось достичь при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.

С помощью экспертов на предприятии ввели почасовой производственный анализ, организовали рабочее пространство по принципам 5С, перепланировали производственный участок, усовершенствовали бланки технической документации. Это позволило сократить временные затраты на изготовление.

В результате процесс производства партии из 25 плат ускорился на 75% и теперь занимает 32 часа вместо прежних 126. Выпуск продукции увеличился более чем на 50%: один сотрудник изготавливает около 12 плат за смену вместо 8. Незавершенное производство снизилось на 18%.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.