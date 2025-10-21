Московская компания увеличила выпуск материнских плат в 1,5 раза

В результате процесс производства партии из 25 плат ускорился на 75% и теперь занимает 32 часа вместо прежних 126. Выпуск продукции увеличился более чем на 50%: один сотрудник изготавливает около 12 плат за смену вместо 8. Незавершенное производство снизилось на 18%.