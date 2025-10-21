Ричмонд
Не стало известного мастера спорта СССР Павла Богатырёва, учившегося в Омске

Он специализировался на прыжках с шестом.

Источник: Om1 Омск

21 октября 2025 года на 65-м году жизни скончался Павел Богатырёв, мастер спорта СССР международного класса по лёгкой атлетике, долгие годы возглавлявший Министерство спорта Иркутской области. Спортивный функционер ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни, однако точный диагноз не разглашается.

Павел Богатырёв специализировался на прыжках с шестом. В 1983 году за свои выдающиеся достижения в спорте ему было присвоено звание мастера спорта СССР международного класса. После завершения спортивной карьеры в 1991 году он окончил Омский государственный институт физической культуры, получив квалификацию преподавателя физической культуры.

С 2010 года Богатырёв работал в Министерстве спорта Иркутской области, а последние пять лет возглавлял ведомство.