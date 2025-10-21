Не стало известного мастера спорта СССР Павла Богатырёва, учившегося в Омске

Павел Богатырёв специализировался на прыжках с шестом. В 1983 году за свои выдающиеся достижения в спорте ему было присвоено звание мастера спорта СССР международного класса. После завершения спортивной карьеры в 1991 году он окончил Омский государственный институт физической культуры, получив квалификацию преподавателя физической культуры.