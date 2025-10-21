Предприятие из Воронежской области начнет поставлять продукцию в Индию

Пивоваренная компания «Балтика» из Воронежской области в следующем году впервые отправит свою продукцию в Индию. Расширение границ экспорта — одна из задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Первыми штатами, в которых появится «Балтика», станут Махараштра и Уттар-Прадеш. Компания представит свою флагманскую номерную коллекцию. В дальнейшем планируется создать уникальное пиво, сваренное специально для индийских потребителей.
«Индийский рынок имеет значительный потенциал для международных брендов, в том числе и российских, несмотря на сложную регуляторную среду и многообразие локальных требований. Мы планируем адаптировать продукты к местным особенностям и постепенно расширять свое присутствие в ключевых штатах», — отметил коммерческий директор компании «Балтика» Егор Гусельников.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.