Первую очередь парка имени Бугакова в Новосибирске откроют 30 октября

Знаковое событие в области озеленения и благоустройства городской среды состоялось в Новосибирске — в парке имени Юрия Бугакова при участии руководства Законодательного Собрания региона и депутатского корпуса была заложена хвойная аллея из сибирских кедров. Мероприятие, организованное при поддержке Новосибирского филиала Россельхозбанка, ознаменовало важный этап в развитии нового общественного пространства, которое активно формируется в центре города.
Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив лично принял участие в высадке деревьев-крупномеров, возраст которых составляет около 15 лет. Спикер регионального парламента выразил уверенность в успешной адаптации хвойных насаждений, отметив: «Не замёрзнут, им комфортно. Для кедра даже ещё рановато: кедр лучше садить, когда земля промёрзшая. Поэтому я думаю, что мы как раз попали вовремя. Хотя кедр непросто приживается, надеюсь, у Россельхозбанка рука лёгкая, и деревья будут расти». Андрей Шимкив также подчеркнул продуманность выбора места для посадки: «Место выбрали как раз такое, как надо: со всех сторон солнце. Это пушистое красивое дерево будет хорошо дополнять растения на аллее».
Значимость парка как живого памятника выдающемуся земляку особо отметил депутат Олег Бугаков, сын Юрия Фёдоровича Бугакова. «Для всей нашей семьи, для всей Верх-Ирмени открытие парка очень значимо. Это признание работы моего отца. Он практически всю свою жизнь отдал сельскому хозяйству Новосибирской области, был предан этой земле», — поделился Олег Бугаков. Он также анонсировал подготовку специального подарка для новосибирцев, который вскоре украсит парковое пространство.
Руководитель Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров подтвердил готовность финансового института к дальнейшему участию в развитии парковой зоны. «Для нас большая честь участвовать в качестве партнёра в озеленении этого уникального парка. Мы ежегодно проводим экологические акции, и в городе уже много мест, где мы высаживали хвойные деревья. Когда Андрей Иванович Шимкив нам предложил это сделать здесь, мы согласились, надеемся, что и дальше будем помогать в развитии этого места: уже есть планы и задачи на следующий год», — заявил представитель банка.
Вице-спикер Законодательного Собрания Майис Мамедов, выступающий куратором строительства парка со стороны регионального парламента, сообщил о скором завершении первого этапа благоустройства. «Мечты сбываются! Первый этап практически завершён. Сейчас документация на строительство второй очереди парка проходит экспертизу. В следующем году, я надеюсь, начнём строить и к осени увидим парк полностью», — поделился планами депутат. Он также подробно описал инфраструктурные возможности будущего парка: «Сделано всё, чтобы люди всех возрастов могли отдохнуть, на велосипедах покататься, прогуляться с домашними животными — парк продуман от и до. Это будет один из лучших парков не только в городе, но и в стране».
Торжественное открытие первой очереди парка имени Юрия Бугакова запланировано на 30 октября 2025 года. В церемонии высадки кедров приняли участие депутаты Валерий Ильенко, Дмитрий Макаров, Денис Субботин, Александр Тепляков, сотрудники Новосибирского филиала Россельхозбанка, представители мэрии Новосибирска и Центра управления комплексного городского благоустройства. Проект реализуется при поддержке Законодательного Собрания Новосибирской области и градостроительных служб города.