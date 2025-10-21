Первую очередь парка имени Бугакова в Новосибирске откроют 30 октября

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив лично принял участие в высадке деревьев-крупномеров, возраст которых составляет около 15 лет. Спикер регионального парламента выразил уверенность в успешной адаптации хвойных насаждений, отметив: «Не замёрзнут, им комфортно. Для кедра даже ещё рановато: кедр лучше садить, когда земля промёрзшая. Поэтому я думаю, что мы как раз попали вовремя. Хотя кедр непросто приживается, надеюсь, у Россельхозбанка рука лёгкая, и деревья будут расти». Андрей Шимкив также подчеркнул продуманность выбора места для посадки: «Место выбрали как раз такое, как надо: со всех сторон солнце. Это пушистое красивое дерево будет хорошо дополнять растения на аллее».