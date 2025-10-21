Жителям Самары рассказали о страховой пенсии в 2026 году

По словам эксперта, увеличение выплат на 7,6% приведет к тому, что минимальный размер пенсии достигнет 14 287,49 рубля. При этом для получения страховой пенсии необходимо накопить не менее 30 пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК).