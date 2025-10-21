Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Самары рассказали о страховой пенсии в 2026 году

В 2026 году минимальная страховая пенсия по старости для россиян составит 14 287 рублей.

Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью ТАСС.

По словам эксперта, увеличение выплат на 7,6% приведет к тому, что минимальный размер пенсии достигнет 14 287,49 рубля. При этом для получения страховой пенсии необходимо накопить не менее 30 пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК).

Финогенова уточнила, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляла 145,69 рубля, а фиксированная доплата — 8 907,7 рубля. Таким образом, к концу текущего года минимальная пенсия по старости равнялась 13 278,4 рубля.