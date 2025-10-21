Жителям Самары рассказали о страховой пенсии в 2026 году

Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова в интервью ТАСС.
По словам эксперта, увеличение выплат на 7,6% приведет к тому, что минимальный размер пенсии достигнет 14 287,49 рубля. При этом для получения страховой пенсии необходимо накопить не менее 30 пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент, ИПК).
Финогенова уточнила, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составляла 145,69 рубля, а фиксированная доплата — 8 907,7 рубля. Таким образом, к концу текущего года минимальная пенсия по старости равнялась 13 278,4 рубля.