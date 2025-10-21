В Таганрогском механическом колледже обновили мастерские

Учебно-производственные мастерские по компетенции «Сварочные технологии» обновили в Таганрогском механическом колледже, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Оснащение образовательных учреждений новой техникой — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети».
В мастерских оборудовали 20 современных сварочных постов. Помог в этом колледжу его партнер — завод «Красный котельщик». Помимо установки новой техники, там модернизировали помещения в соответствии с корпоративным стилем предприятия.
«Сотрудничество с представителями бизнеса — это дополнительный источник финансирования образовательных организаций. Практика применения инвестиционного налогового вычета будет расширяться. Наша задача — максимально привлекать профильные предприятия к развитию системы СПО», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.