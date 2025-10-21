Большинство россиян готовы экономить ради защиты страны, показал опрос

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Большинство россиян (69%) готовы экономить и ограничивать свои потребности ради защиты страны, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В ходе октябрьского опроса семь из десяти респондентов (69%) отметили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить, ограничивать свои потребности ради ее защиты, указано в материалах ВЦИОМ.
Почти половина (45%) опрошенных при этом выразили абсолютное согласие с этим утверждением и еще 24% сказали, что скорее согласны с ним. Еще 10% респондентов ответили, что скорее не согласны с этим, 14% — не согласны, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).