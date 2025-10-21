Ричмонд
Около ста призывников из Башкирии отправились на службу в армию

Призывники из республики начали службу в ВКС и сухопутных войсках.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе во вторник, 21 октября, состоялась торжественная церемония отправки призывников в войска. Около ста молодых людей из разных городов и районов Башкирии направились для прохождения службы в воздушно-космические и сухопутные войска.

В мероприятии принял участие вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. Обращаясь к новобранцам, он пожелал им успешно адаптироваться к армейской жизни, найти верных друзей, достойно пройти курс молодого бойца и поддерживать связь с родными.

Согласно ранее опубликованной информации, в ходе осеннего призывной кампании из Башкирии планируется направить на службу более 3,5 тысячи человек.

Большинство новобранцев сначала попадут в учебные подразделения, где освоят современную военную технику и получат специализацию по военно-учетным специальностям. После этого они продолжат службу в различных воинских частях в соответствии с приобретенной подготовкой.

