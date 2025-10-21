Ричмонд
В Новосибирске 11-летняя девочка провалилась под лёд и чудом выжила

Вечером 20 октября в Кировском районе Новосибирска едва не произошла трагедия — 11-летняя девочка провалилась под лёд на водоёме у Южно-Чемского жилмассива.

Источник: Без источника

Как сообщили в МКУ «Служба аварийно-спасательных работ», две подружки гуляли у водоёма по улице Бронной, 22, когда одна из них решила выйти на лёд. Покрытие оказалось слишком тонким, и девочка ушла под воду.

Экипаж спасателей «Вега-2» прибыл через восемь минут, но к тому моменту ребёнка уже вытащили очевидцы. Спасатели помогли девочке согреться — усадили в автомобиль, попросили снять мокрую одежду, закутали в одеяла и боёвку. Затем связались с её мамой и вызвали скорую помощь.

«С семьёй проведена профилактическая беседа о безопасности на водоёмах в зимний период», — сообщили в пресс-службе МАСС.

Спасатели призывают родителей напоминать детям о правилах поведения у водоёмов. Подобные случаи могут закончиться трагедией, если рядом не окажется взрослых, способных прийти на помощь.