В Ялте завершается основной этап благоустройства сквера «Городской сад»

Там приведут в порядок проезжую часть и тротуары, высадят новые растения и установят освещение.

Основной этап благоустройства сквера «Городской сад» в Ялте Республики Крым завершат к 1 ноября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

«“Экватор работ” пройден — подрядчик идет в графике, основные строительные работы и укладку плитки планируется завершить до 1 ноября. После начнется установка малых архитектурных форм — скамеек, урн, светильников и прочего», — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, специалисты ведут второй этап благоустройства. Он частично охватит улицы Чехова и Морскую, а также переулок Черноморский. Там приведут в порядок проезжую часть и тротуары, высадят новые растения и установят освещение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.