В воронежскую поликлинику поступил рентгеновский диагностический комплекс

Воронежская городская поликлиника № 1 получила новый цифровой рентгеновский диагностический комплекс при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Минздраве Воронежской области.
Оборудование ввели в эксплуатацию в корпусе № 2. Предварительно для его установки отремонтировали и подготовили отдельный кабинет.
«Конструктивные особенности комплекса отвечают всем современным требованиям рентгенодиагностики, обеспечивают простоту и удобство использования, надежность и безопасность, а высокое качество получаемых изображений упрощает постановку диагноза», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части поликлиники Екатерина Маркова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.