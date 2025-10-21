«Энергия побед»: Ростовских спортивных журналистов и блогеров приглашают стать участниками престижной премии

В России стартовал прием заявок на XV Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед». Его организаторами выступили Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ и медиагруппа «Комсомольская правда». К участию приглашаются штатные и внештатные авторы спортивных изданий, а также популярные блогеры.
Конкурс предусматривает восемь номинаций, включая лучший видеосюжет, радиорепортаж, печатную публикацию и фотоработу. Также учреждены два специальных приза — «За особый вклад в развитие спортивной журналистики в России» и «Самая медийная федерация», который предназначен для медиаслужб общероссийских спортивных федераций, входящих в Олимпийский комитет России.
Все работы должны быть созданы в период с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года. При этом публикации в федеральных и региональных СМИ будут оцениваться в отдельных категориях.
Церемония награждения лауреатов запланирована на февраль 2026 года. Министр спорта Российской Федерации, председатель ОКР Михаил Дегтярев лично вручит главный приз в одной из номинаций.
Определением победителей займется авторитетное жюри, в состав которого вошли заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов, вице-президент Федерации спортивных журналистов России Павел Садков, главный редактор «Спорт-Экспресс» Максим Максимов, главный редактор Championat.com Вячеслав Опахин и другие известные эксперты спортивной медиаиндустрии.
Ознакомиться с подробным положением о конкурсе и подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.
Напомним, всероссийский фестиваль-конкурс «Энергия побед» проводится с 2011 года с целью продвижения олимпийских ценностей, популяризации здорового образа жизни и повышения профессионального уровня спортивной журналистики в стране.
