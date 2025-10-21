Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске изменят схему движения на кольце у Шершневской плотины

Итоговый проект изменений планируется представить позже, его реализую уже в следующем году.

В Челябинске изменят схему движения на кольце у Шершневской плотины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, до конца текущего на улице Лыжных Батальонов в районе выезда с рынка и на пересечении улиц Университетская набережная и Худякова установят новые светофоры.

Кроме того, будет удалена остановка общественного транспорта на кольце, новые места для посадки пассажиров обустроят на улицах Гостевая и Лыжных Батальонов.

Также на улице Лыжных Батальонов в районе выезда на кольцо вместо двух нерегулируемых пешеходных переходов сделают один регулируемый.

«Для решения сложившейся дорожной ситуации на пути движения транспорта из поселка Западный в сторону центра города и обратно Комитет дорожного хозяйства разрабатывает проект, основанный на проведенных исследованиях и математических моделях. На 2026 год планируются изменения как на выезде с плотины на улицу Худякова, так и на самом Шершневском кольце», — прокомментировал вице-мэр Дмитрий Агеев.

Светофоры будут установлены до 1 ноября текущего года, остановки перенесут в декабре-январе. По данным моделирования, это позволит улучшить пропускную способность на 10−15%.

Итоговый проект изменений планируется представить позже, его реализуют уже в следующем году.