В Челябинске изменят схему движения на кольце у Шершневской плотины

«Для решения сложившейся дорожной ситуации на пути движения транспорта из поселка Западный в сторону центра города и обратно Комитет дорожного хозяйства разрабатывает проект, основанный на проведенных исследованиях и математических моделях. На 2026 год планируются изменения как на выезде с плотины на улицу Худякова, так и на самом Шершневском кольце», — прокомментировал вице-мэр Дмитрий Агеев.