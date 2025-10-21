Во Владивостоке восстановлено отопление в 7 образовательных учреждениях

В мэрии подчеркивают, что во всех детских садах, где центральное отопление временно не работает, обеспечен резервный обогрев с помощью кондиционеров и конвекторов. За температурным режимом ведется постоянный контроль со стороны администраций учреждений, отчеты регулярно направляются в городское управление образования.