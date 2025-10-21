Во Владивостоке восстановлено отопление в 7 образовательных учреждениях

Администрация Владивостока сообщает о ходе подключения социальных объектов к системе отопления. На сегодняшний день тепло подано в детские сады № 158, 160, 176 и школы № 46, 58, 65, 73.
В ряде районов города продолжаются аварийно-восстановительные работы. На улице Адмирала Кузнецова три бригады специалистов в усиленном режиме устраняют порыв на теплосети, произошедший при запуске системы. Завершение работ запланировано в ближайшее время.
Также восстановление ведется на улицах Сахалинской и Вилкова, где тепло подают в школу № 33 и детский сад № 152.
В мэрии подчеркивают, что во всех детских садах, где центральное отопление временно не работает, обеспечен резервный обогрев с помощью кондиционеров и конвекторов. За температурным режимом ведется постоянный контроль со стороны администраций учреждений, отчеты регулярно направляются в городское управление образования.