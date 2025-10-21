Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по агроэкспорту

Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по развитию сельского хозяйства и экспорту сельхозпродукции. Выходить предприятиям АПК на зарубежные рынки помогает в том числе нацпроект «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Рейтинг регионов России по уровню экспортного потенциала АПК представил федеральный центр «Агроэкспорт». Победителей определили в трех группах — с очень высоким, высоким и средним уровнем экономики сектора. Помимо Ростовской области, в первую группу также попали Белгородская и Воронежская области.
«Такой результат доказывает, что продукция донских предприятий АПК и фермеров конкурентоспособна и востребована в мире. Будем и дальше работать над увеличением экспортного потенциала Дона и искать новые пути в складывающихся экономических условиях», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев.
По данным минсельхозпрода региона, донскую продукцию поставляют в 100 стран мира. Планируется расширить границы экспорта в страны Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии и Латинской Америки.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.