UzAuto Motors объяснила, почему множество автомобилей «застряли» на складе в Навоийской области

В компании в ответ на это пояснили: речь идёт о новом крупном логистическом хабе UzAuto Motors в Навоийской области. По словам представителей автоконцерна, хаб создан специально для того, чтобы ускорить доставку автомобилей клиентам.
Сейчас на этом складе хранится необходимый запас машин, чтобы обеспечивать быструю поставку в регионы — Каракалпакстан, а также Бухарскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую и Сурхандарьинскую области.
Компания заверяет: благодаря такому подходу выдача автомобилей в этих регионах занимает теперь всего 1−2 дня после оформления покупки.
По информации UzAuto Motors, на сегодняшний день в среднем ежедневно реализуется 400 автомобилей Onix и 440 автомобилей Tracker. Компания подчёркивает, что накопление машин на складе — это не признак дефицита или торможения, а элемент отлаженной логистики.