UzAuto Motors объяснила, почему множество автомобилей «застряли» на складе в Навоийской области

Vaib.uz (Узбекистан. 21 октября). В последние дни в соцсетях активно обсуждаются кадры с огромного склада UzAuto Motors, где на стоянке находится множество новых автомобилей. Пользователи предположили, что именно так создаётся искусственный дефицит: люди месяцами ждут свои авто, а машины, как видно на видео, просто простаивают на складах.

Источник: Vaib.Uz

В компании в ответ на это пояснили: речь идёт о новом крупном логистическом хабе UzAuto Motors в Навоийской области. По словам представителей автоконцерна, хаб создан специально для того, чтобы ускорить доставку автомобилей клиентам.

Сейчас на этом складе хранится необходимый запас машин, чтобы обеспечивать быструю поставку в регионы — Каракалпакстан, а также Бухарскую, Кашкадарьинскую, Навоийскую и Сурхандарьинскую области.

Компания заверяет: благодаря такому подходу выдача автомобилей в этих регионах занимает теперь всего 1−2 дня после оформления покупки.

По информации UzAuto Motors, на сегодняшний день в среднем ежедневно реализуется 400 автомобилей Onix и 440 автомобилей Tracker. Компания подчёркивает, что накопление машин на складе — это не признак дефицита или торможения, а элемент отлаженной логистики.