UzAuto Motors объяснила, почему множество автомобилей «застряли» на складе в Навоийской области

Vaib.uz (Узбекистан. 21 октября). В последние дни в соцсетях активно обсуждаются кадры с огромного склада UzAuto Motors, где на стоянке находится множество новых автомобилей. Пользователи предположили, что именно так создаётся искусственный дефицит: люди месяцами ждут свои авто, а машины, как видно на видео, просто простаивают на складах.