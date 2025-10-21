Пятиклассник оказался в больнице после падения из окна школы в Жодино

Пятиклассник выпал из окна третьего этажа школы в Жодино. Врачи Минской областной детской клинической больницы, где ребенок находится в настоящее время, сказали о его состоянии, сообщает издание mlyn.by.
«Вся медицинская помощь пострадавшему была оказана своевременно и в полном объеме с выездом на место специалистов республиканского и областного уровней. Нам удалось стабилизировать состояние мальчика, и для дальнейшего лечения он был переведен в Минскую областную детскую клиническую больницу», — рассказал главный врач Минской областной детской клинической больницы Дмитрий Зайцев.
По словам врача, состояние мальчика, получившего черепно-мозговую травму, остается стабильным, хотя и тяжелым. В настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сломанное бедро зафиксировано гипсовой повязкой.
Для определения дальнейшей стратегии лечения были проведены консультации со специалистами из РНПЦ неврологии и нейрохирургии. Врачи пока не делают прогнозов, но отмечают, что непосредственной угрозы для жизни мальчика нет.
Ранее белорусский хирург объяснила, почему боль в суставах усиливается осенью.
Также мы сообщали, что в Минске водитель BMW совершил ДТП с опрокидыванием из-за плохого самочувствия.
А еще житель Смолевичей продал BMW X5, а потом угнал его у нового хозяина.