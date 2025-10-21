Ричмонд
Слесарь из Воронежской области стал миллионером

Слесарь из Воронежской области стал миллионером, выиграв один миллион рублей в лотерее «КЕНО». Мужчина приобрел два билета в мобильном приложении «Столото» перед сном, и один из них принес ему крупный выигрыш.

Мужчина признается, что в победу верил и не сомневался, что она реальна. Его родственник когда-то уже сорвал куш в игре, правда куда более скромный — всего 50 тысяч.

«Увидев свой выигрыш ночью, я не сразу поверил и пересчитывал спросонья нули несколько раз», — признался победитель.

В свободное время слесарь увлекается рыбалкой вместе с сыном и занимается огородничеством. Сергей пока не определился с точными планами на выигранные деньги, но рассматривает возможность продажи своего автомобиля и покупки новой машины на сумму выигрыша.