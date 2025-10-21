В городском округе Домодедово обновили стадион «Авангард»

Реконструкцию стадиона «Авангард» завершили в подмосковном городском округе Домодедово. Обновление спортивных учреждений отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
«Обновление “Авангарда” завершено. На футбольном поле уложено новое искусственное покрытие. Обновлены беговые дорожки — на них уложено мягкое резиновое покрытие», — написала Хрусталева в своем Телеграм-канале.
Во время реконструкции стадиона специалисты модернизировали систему освещения. Теперь там можно тренироваться вечером.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.