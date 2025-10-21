В Новосибирской области археологи нашли керамику бронзового века

Керамика может принадлежать ранее неизвестной археологической культуре Сибири или малознакомой усть-тартасской культуре, сообщает ТАСС.
В жилом сооружении конца IV — начала III века до н.э. нашли плоскодонные сосуды с узором, имитирующим текстиль. Академик Вячеслав Молодин отметил, что на одном из сосудов орнамент напоминает шахматную доску, и подчеркнул, что ранее не встречал подобной керамики.
Раскопки ведутся в комплексе «Тартас-1» в Барабинской лесостепи уже несколько лет. Памятник включает поселения и некрополь, где изучено более 800 захоронений. Объект был впервые обнаружен ещё в 2003 году при прокладке тонковолоконного кабеля, а геофизические исследования показали огромные размеры некрополя при почти полном отсутствии видимых признаков погребений.