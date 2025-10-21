В Новосибирской области археологи нашли керамику бронзового века

Раскопки ведутся в комплексе «Тартас-1» в Барабинской лесостепи уже несколько лет. Памятник включает поселения и некрополь, где изучено более 800 захоронений. Объект был впервые обнаружен ещё в 2003 году при прокладке тонковолоконного кабеля, а геофизические исследования показали огромные размеры некрополя при почти полном отсутствии видимых признаков погребений.