По делу экс-главы новосибирской клиники Мешалкина не было новых фигурантов

Информацию опроверг источник в правоохранительных органах.

Источник: Комсомольская правда

В деле экс-гендиректора НМИЦ имени Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского не было новых фигурантов. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что в деле о взятках якобы появились два новых фигуранта, которым предъявили обвинение в получении взяток в крупном размере.

— Никаких новых фигурантов нет. Как было, так и осталось — два должностных лица, проходящих по статье о получении взятки, и два поставщика, проходящих по статье о даче взятки, — сообщил источник.

Троим фигурантам 20 октября в Басманном районном суде Москвы продлили срок содержания под стражей. 21 октября будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения Чернявскому, защита для него просит домашний арест.