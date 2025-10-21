По делу экс-главы новосибирской клиники Мешалкина не было новых фигурантов

В деле экс-гендиректора НМИЦ имени Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского не было новых фигурантов. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что в деле о взятках якобы появились два новых фигуранта, которым предъявили обвинение в получении взяток в крупном размере.
— Никаких новых фигурантов нет. Как было, так и осталось — два должностных лица, проходящих по статье о получении взятки, и два поставщика, проходящих по статье о даче взятки, — сообщил источник.
Троим фигурантам 20 октября в Басманном районном суде Москвы продлили срок содержания под стражей. 21 октября будет рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения Чернявскому, защита для него просит домашний арест.