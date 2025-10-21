Politico: лидеры ЕС стремятся попасть на саммит Путина и Трампа в Венгрии

Politico утверждает, что в Европе больше всего боятся повторения сценария, при котором Трамп станет на сторону Путина при определении параметров мира. Тогда американский президент усилит давление на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, включая возможную уступку территорий на востоке страны.
16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его итогам американский лидер сообщил о планах проведения двухэтапных переговоров: сначала на высоком уровне, а затем — саммита в Будапеште. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что отдал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки встречи.