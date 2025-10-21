Politico: лидеры ЕС стремятся попасть на саммит Путина и Трампа в Венгрии

16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его итогам американский лидер сообщил о планах проведения двухэтапных переговоров: сначала на высоком уровне, а затем — саммита в Будапеште. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что отдал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки встречи.