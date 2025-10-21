Ричмонд
Politico: лидеры ЕС стремятся попасть на саммит Путина и Трампа в Венгрии

Несколько лидеров стран ЕС хотят участвовать в предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, пишет Politico.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Daniel Torok/Zuma/TASS

«Некоторые лидеры ЕС будут добиваться права присутствовать на встрече Трампа и Путина, а также обеспечивать участие президента Украины Владимира Зеленского в любых переговорах», — цитирует публикацию Politico «Интерфакс».

Politico утверждает, что в Европе больше всего боятся повторения сценария, при котором Трамп станет на сторону Путина при определении параметров мира. Тогда американский президент усилит давление на Зеленского, чтобы тот принял российские условия, включая возможную уступку территорий на востоке страны.

16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По его итогам американский лидер сообщил о планах проведения двухэтапных переговоров: сначала на высоком уровне, а затем — саммита в Будапеште. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что отдал распоряжение о создании организационного комитета для подготовки встречи.

