Раскрыта генетическая связь между долголетием родителей и интеллектом детей

Этот анализ показал, что и долголетие, и детский интеллект были действительно в значительной части, на 27−29%, обусловлены вариациями в структуре генов. Также ученые обнаружили, что многие из мутаций, выявленных в ходе каждого типа полногеномных исследований, влияли и на долголетие, и на детский интеллект. Данная взаимосвязь не исчезала даже с учетом всех побочных факторов и различий в популяциях, участвовавших в каждом индивидуальном исследовании.