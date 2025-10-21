Главный тренер «Авангарда» Ги Буше посетил ресторан «Вкус Темноты» в Омске

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше с супругой побывал в омском ресторане «Вкус Темноты», который стал известен благодаря своему необычному формату. Здесь ужин проходит в абсолютной темноте, а обслуживание и сопровождение клиентов осуществляют незрячие официанты.
Представители ресторана поделились впечатлениями от визита в социальных сетях, отметив, что Ги Буше и его супруга были очарованы панно с видом на Монмартр, расположенным в кафе «Монпезир». Они также остались очень довольны опытом, который подарил им сеанс «Вкуса Темноты».
Отметим, что тренера и игроков «Авангарда» часто можно увидеть в омских ресторанах.