Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше посетил ресторан «Вкус Темноты» в Омске

Тренер с супругой побывал в уникальном ресторане-аттракционе, где ужин проходит в полной темноте.

Источник: Om1 Омск

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше с супругой побывал в омском ресторане «Вкус Темноты», который стал известен благодаря своему необычному формату. Здесь ужин проходит в абсолютной темноте, а обслуживание и сопровождение клиентов осуществляют незрячие официанты.

Представители ресторана поделились впечатлениями от визита в социальных сетях, отметив, что Ги Буше и его супруга были очарованы панно с видом на Монмартр, расположенным в кафе «Монпезир». Они также остались очень довольны опытом, который подарил им сеанс «Вкуса Темноты».

Отметим, что тренера и игроков «Авангарда» часто можно увидеть в омских ресторанах.