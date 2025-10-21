Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани сократят в четыре раза количество отделов соцзащиты

Четыре районных отдела объединят в одно управление из-за нехватки кадров.

Источник: Комсомольская правда

В Казани проводится масштабная реорганизация органов социальной защиты. Четыре районных отдела будут объединены в единое управление. Причиной стала нехватка кадров: из 21 штатной единицы в этих отделах фактически работают только 11 специалистов.

Новое управление Минтруда Татарстана разместится по адресу: на проспекте Ямашева, 37. После реорганизации общая штатная численность сократится с 21 до 15 единиц, но оставшиеся работники получат повышение зарплаты на 28%. Проект указа находится на антикоррупционной экспертизе.