В Казани сократят в четыре раза количество отделов соцзащиты

В Казани проводится масштабная реорганизация органов социальной защиты. Четыре районных отдела будут объединены в единое управление. Причиной стала нехватка кадров: из 21 штатной единицы в этих отделах фактически работают только 11 специалистов.
Новое управление Минтруда Татарстана разместится по адресу: на проспекте Ямашева, 37. После реорганизации общая штатная численность сократится с 21 до 15 единиц, но оставшиеся работники получат повышение зарплаты на 28%. Проект указа находится на антикоррупционной экспертизе.