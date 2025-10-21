Ричмонд
Заболеваемость гепатитом А в Новосибирской области снизилась более чем в 5 раз

Эффективной профилактикой остается вакцинация.

Источник: Комсомольская правда

За девять месяцев 2025 года в Новосибирской области заболеваемость гепатитом А снизилась в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эффективной профилактикой остаётся вакцинация, особенно для людей из зон повышенного риска, работников медицинской и пищевой сфер, а также контактных лиц. Важно также соблюдать гигиену: мыть руки и продукты, пить кипячёную или бутилированную воду, купаться только в разрешенных местах.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.