Заболеваемость гепатитом А в Новосибирской области снизилась более чем в 5 раз

За девять месяцев 2025 года в Новосибирской области заболеваемость гепатитом А снизилась в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Эффективной профилактикой остаётся вакцинация, особенно для людей из зон повышенного риска, работников медицинской и пищевой сфер, а также контактных лиц. Важно также соблюдать гигиену: мыть руки и продукты, пить кипячёную или бутилированную воду, купаться только в разрешенных местах.
Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.