Ученые нашли следы неандертальцев на берегах Таганрогского залива

На южном берегу Таганрогского залива обнаружены уникальные свидетельства пребывания древних людей, относящиеся к раннему, среднему и позднему палеолиту. Как сообщили в Южном научном центре РАН, эта находка позволяет по-новому взглянуть на историю заселения Нижнего Дона.
Группа исследователей из Донецкого государственного университета, Южного научного центра РАН, музейного комплекса «Самбекские высоты» и Института географии РАН опубликовала результаты своей работы в научном журнале. По словам доктора исторических наук Александра Колесника, заселение этой территории началось около 500 тысяч лет назад, но наиболее полно представлен период неандертальцев.
— Эпоха неандертальцев документирована культурными остатками возрастом от 300 до 40 тысяч лет, — отметил ученый. — Особый интерес представляет единственная антропологическая находка — зуб неандертальца, обнаруженный на стоянке Рожок I на северном берегу Таганрогского залива.
