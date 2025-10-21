Ученые нашли следы неандертальцев на берегах Таганрогского залива

Группа исследователей из Донецкого государственного университета, Южного научного центра РАН, музейного комплекса «Самбекские высоты» и Института географии РАН опубликовала результаты своей работы в научном журнале. По словам доктора исторических наук Александра Колесника, заселение этой территории началось около 500 тысяч лет назад, но наиболее полно представлен период неандертальцев.