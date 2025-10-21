В домах Симферополя начали включать отопление

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. С 20 октября в Симферополе включено отопление в многоквартирных домах, поскольку режим пуско-наладки занимает определенное время, жилой фонд крымской столицы будет полностью обеспечен теплом в ближайшие два дня. Об этом РИА Новости Крым сообщили в управлении информполитики администрации Симферополя.