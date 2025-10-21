Ричмонд
В Новосибирске автоинспекторы начали вечерние рейды по безопасности пешеходов

В Новосибирске стартовала акция «Грамотный пешеход» после ухудшения статистики по ДТП с участием пешеходов. Вечером инспекторы выходят на дороги города, чтобы напомнить водителям и пешеходам о правилах безопасности и зафиксировать нарушения, когда водители не пропускают пешеходов.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

По данным автоинспекции, чем короче световой день, тем выше риски на дорогах. Погода также играет большую роль — в дождь или снег разглядеть пешеходов сложно. Например, в начале октября в Бердске водитель не заметил 14-летнего мальчика на зебре, и подросток с травмами был доставлен в больницу.

Статистика подтверждает: с начала года в Новосибирске погибли 17 пешеходов, трое из них — дети. Большинство аварий происходит в темное время суток, поэтому автоинспекторы проводят рейды после заката. Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГАИ по Новосибирску Любовь Бочкарева пояснила, что главная цель оперативно-профилактического мероприятия «Грамотный пешеход» заключается в том, чтобы напомнить гражданам правила дорожного движения, а водителям — о необходимости пропускать пешеходов на переходах.

Одним из способов стать заметным на дороге в темноте являются светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках. Такие элементы позволяют водителям заметить пешехода с расстояния до 300 метров. Во время рейдов автоинспекторы вручали детям светоотражающие наклейки и брелоки.

Рейды будут проходить во всех районах города и продлятся до конца ноября.