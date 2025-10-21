В Новосибирске автоинспекторы начали вечерние рейды по безопасности пешеходов

Статистика подтверждает: с начала года в Новосибирске погибли 17 пешеходов, трое из них — дети. Большинство аварий происходит в темное время суток, поэтому автоинспекторы проводят рейды после заката. Инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГАИ по Новосибирску Любовь Бочкарева пояснила, что главная цель оперативно-профилактического мероприятия «Грамотный пешеход» заключается в том, чтобы напомнить гражданам правила дорожного движения, а водителям — о необходимости пропускать пешеходов на переходах.